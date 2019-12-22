Однако, методом проб и экспериментов были раскрыты чудесные хаки! При наличии микроволновой печи можно забыть о булькающей в кастрюле свекле.

Первый способ

Свеклу тщательно вымыть, положить в полиэтиленовый пакет или рукав для запекания.

Завязать, сделать прокол в пакете.

Поместить свеклу на 10-15 минут в микроволновку. Время запекания будет зависеть от величины корнеплодов.

Оставьте свеклу в пакете до полного остывания, разрежьте. Если серединка окажется еще сыроватой, сложите половинки в пакет, отправьте в микроволновку и доведите до готовности еще минут 5.

Второй способ

Моем тщательно свеклу и накалываем вилкой в нескольких местах.

Складываем в емкость, которая пригодна для использования в микроволновой печи, накрываем крышкой и запекаем 10-15 минут.

Даем остыть, разрезаем, если середина сыровата, доводим до готовности еще минут 5.

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