Об этом сказал советник министра социальной политики Леонид Лебедев, информирует пресс-служба Минсоцполитики.

"Статистические данные говорят, что 90% выпускников интернатных учреждений не готовы к самостоятельной жизни в социуме, 50% таких детей склонны к насилию и правонарушениям, а 23% вообще могут стать бездомными", - заявил Лебедев.

По его словам, сегодня в интернатных учреждениях в Украине проживают почти 100 тысяч детей, 92% из которых имеют своих биологических родителей.

Лебедев отметил, что отдавая ребенка в интернатное учреждение, родители искренне считают, что делают своему ребенку лучше.

"Однако нет, не лучше", - подчеркнул он.

По словам советника министра, каждый ребенок должен воспитываться и проживать в семье, быть возвращенным в биологическую семью, быть усыновленным или воспитываться в приемной семье или иной форме, приближенной к семейной.

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