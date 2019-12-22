С вечера 22 декабря до вечера 30 декабря будет проходить Иудейский праздник Ханука («освящение») - праздник свечей, праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света - над тьмой.

Во времена Второго Храма маленькая Иудея стала провинцией эллинистической Сирии, в которой правили потомки Селевка. Селевкидов не устраивало, что иудеи живут обособленно и не подчиняются влиянию господствующей эллинистической культуры. Сначала хитростью, а потом и силой они пытались насадить свою культуру. Но когда им это не удалось сделать, они вторглись в иудейский Храм и осквернили его - принесли на жертвенник свинью, зарезали ее и внесли свиную кровь в святая святых храма. Впоследствии евреи восстали и победили Селевкидов. Они пришли в Храм, очистили жертвенник, вырезали из дерева новую менору (храмовый светильник). Но они нашли лишь один кувшин не оскверненного захватчиками масла и зажгли светильник. И здесь бог сотворил чудо - масла хватило на 8 дней горения - время, необходимое для изготовления нового масла. Поэтому в честь этого чуда ежегодно в еврейских домах зажигают ханукальные светильники. Их ставят на видных местах, чтобы все видели и все помнили - как бы ни старались враги уничтожить свет Всевышнего, всегда найдется сосуд с маслом, который может осветить путь. Ханука - праздник, который учит людей никогда не впадать в отчаяние.

Также День работников дипломатической службы установлен Указом Президента от 21 ноября 2005 года и отмечается ежегодно в этот день. 22 декабря 1917 года Председатель Генерального Секретариата Украинской Народной Республики, провозглашенной III Универсалом Центральной Рады, Владимир Винниченко и Генеральный секретарь по межнациональным делам Александр Шульгин подписали «Законопроект о создании Генерального секретарства международных дел», который в этот же день был принят на заседании Правительства УНР.

Находясь на протяжении веков под властью крупнейших европейских империй, не имея своей суверенной государственности, Украина не могла иметь и собственной внешней политики как таковой, а следовательно - и соответствующих кадров, и заведений для их подготовки. Русский царизм и австрийская корона не допускали украинцев, как и представителей других «малых народов», на просторы дипломатии. Так, органы внешнеполитических взаимоотношений с окружающим миром зарождались в Украине в процессе национально-освободительной борьбы.

Первое специальное учебное заведение для подготовки дипломатических кадров в Украине было создано в конце апреля 1918 года, оно начало работу во времена правления гетмана Павла Скоропадского. Это были «Консульские курсы» с 10-недельной программой, на которые принимали лиц с высшим юридическим или экономическим образованием. Первопроходцами украинской дипломатии были еще совсем молодые по возрасту люди (первому министру иностранных дел УНР Александру Шульгину было 28 лет, его преемнику Всеволоду Голубовичу - 32, а студенту Николаю Любинскому, который сменил его на этом посту - 26).

Уже первый выход дипломатии Украины на международную арену - участие в мирных переговорах в Брест-Литовске - завершился успехом - подписанием мирного соглашения с Центральными государствами. Это был первый мирный договор в ходе мировой войны, который показал международное признание Украины как независимого государства, провозгласил выгодный для нее мир без аннексий и контрибуций. Затем, после потери Украиной независимости, были десятилетия подчинения Москве, и только после принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года процесс определения приоритетов внешней политики государства, утверждение ее самостоятельной дипломатической службы и развитие двусторонних отношений приобрело системный и последовательный характер.

За первые годы независимости Украины признало более 170 зарубежных стран. Практически со всеми ими установлены дипломатические отношения и активно развивается двустороннее сотрудничество. Украина является членом более 100 международных организаций, членом глобальной антитеррористической коалиции. Наше государство заключило и выполняет более четырех тысяч международно-правовых документов. За годы независимости представители Украины часто возглавляли и избирались руководителями многих авторитетных международных структур, прежде только органов Организации Объединенных Наций. Украина имеет посольства в 85 странах мира (не включая посольства по совместительству).

В то же время, каждый год 22 декабря, когда дни самые короткие, а ночи самые длинные - отмечается День энергетика - профессиональный праздник работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, установленный в знак признания их заслуг в экономическом развитии, совершенствовании и поддержании повседневной жизни населения. Праздник отмечается в соответствии с Указом Президента от 12 ноября 1993 года.

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