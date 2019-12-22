Об этом сообщили в Управления коммуникации Нацполиции.

"В настоящее время по фактам занятия игорным бизнесом полицейские открыли 250 уголовных производств по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Всего, по данным правоохранителей, с начала отработки у правонарушителей изъято 4400 единиц игорного оборудования. Среди изъятого – 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц иного компьютерного оборудования. Приблизительная стоимость изъятого составляет 51,3 миллиона гривень.

Как подчеркивается, только в стране пресечена деятельность 5300 игорных заведений.

Полицейские также обратились к гражданам с призывом сообщать на линию 102 о деятельности игорных заведений для оперативного реагирования на такие события.

Как сообщал Укринформ, 20 декабря Кабинет министров принял распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. После этого министр внутренних дел Арсен Аваков дал поручение Нацполиции до 16 часов 20 декабря прекратить функционирование игорных заведений.

Верховная Рада 19 декабря не поддержала в первом чтении законопроект № 2285-п "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Согласно пояснительной записке к документу, целью этого законопроекта является "системное и эффективное урегулирование основного комплекса вопросов организации и проведения азартных игр на основе обоснованных и современных подходов".

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