Участие в параде принимают около сотни костюмированных персонажей. Торжество проходит от парка Шевченко до Софийской площади. В центре Киева в воскресенье, 22 декабря, проходит первый новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей. Об этом сообщает Укринформ.

Участники парада отправились от парка Шевченко, их сопровождает оркестр. Колонна участников прошла мимо Театра оперы и балета Украины. Конечная точка парада - Софийская площадь. За самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.

В рамках парада между участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.





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