А невероятные запахи из кухни подарят вам новогоднее настроение и предвкушение волшебства!

1. Немецкий рождественский штоллен

Вам понадобится 3 стакана пшеничной муки, 2 стакана смеси любых орехов, большая горсть смеси цитрусовых цукатов, горсть темного изюма, 120 грамм сливочного масла, 6 яичных желтков, 15 грамм сухих дрожжей, полстакана молока, сливочное масло для смазывания формы, 3 столовые ложки коричневого сахара, полстакана рома или ликера, цедра одного лимона, чайная ложка обычного сахара, половинка стручка ванили, чайная ложка соли. Для покрытия возьмите 100 грамм сливочного масла, половинку стручка ванили и полстакана сахарной пудры.

Изюм, цукаты и смесь орехов соедините в неметаллической посуде, залейте алкоголем и оставьте настаиваться на 6 часов, прикрыв крышкой. После слейте лишнюю жидкость и обваляйте смесь в муке, чтобы ингредиенты не слипались в выпечке.

В глубокой миске смешайте молоко с обычным сахаром, всыпьте дрожжи и 5 столовых ложек муки, вымесите опару, накройте пленкой и дайте постоять в теплом месте в течение 20 минут. Натрите цедру, разрежьте вдоль ванильный стручок, выскребите семена и смешайте со сливочным маслом. Добавьте в опару всю муку, коричневый сахар, ванильное масло и желтки, вымесите тесто. Добавьте в тесто цедру, соль и смесь цукатов и орехов, вымесите на рабочей поверхности.

Положите тесто в миску, накройте полотенцем и уберите на пару часов в теплое место. Подошедшее тесто сформируйте в форме овала, приплюсните и заверните к середине сначала одну сторону, а поверх другую. Выложите кекс на противень, смазанный маслом и застеленный пекарской бумагой, накройте полотенцем и дайте ему подойти еще раз в течение часа.

Выпеките штоллен при температуре 180 градусов до готовности (приблизительно час). Растопите сливочное масло, выскребите семена ванили и добавьте в масло. Смажьте этим маслом готовый горячий штоллен, присыпьте через сито пудрой. Когда образуется корочка – повторите процедуру. И так 3-4 раза. Готовый штоллен заверните в фольгу и убери вызревать до Рождества.

2. Творожный штоллен

Возьмите 600 грамм пшеничной муки, 250 грамм сахара, 250 грамм творога, 250 грамм сливочного масла, 250 грамм сухофруктов или цукатов, 200 мл рома или коньяка, 200 грамм миндаля, 2 яйца, лимон, 15 грамм разрыхлителя, 2 пакетика ванильного сахара. Для смазывания штоллена понадобится 100 грамм сливочного масла, сахарная пудра.

Заблаговременно – за пару дней – замочите сухофрукты в алкоголе, поместив их в неметаллическую посуду.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, затем продолжая взбивать, добавляйте по одному яйца. Добавьте творог, ванильный сахар, лимонный сок и цедру целого лимона, взбей. Просейте муку с разрыхлителем, добавьте во взбитую смесь и вымесите тесто.

Порубите миндаль и вмешайте в тесто, добавьте цукаты, а сухофрукты присыпьте мукой и тоже вмешайте в готовое тесто. Разделите тесто на 2-3 части, сформируйте овальные буханочки. Выложите на противень, выстеленный пекарской бумагой, и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на час.

Горячие штоллены смажьте сливочным маслом и присыпьте пудрой несколько раз. Заверните штоллены в фольгу и уберите в холодильник или другое прохладное место вызревать на 2-3 недели.

3. Рождественские медовые пряники

Вам понадобятся 3-3,5 стакана муки, 2 яйца, 70 грамм сливочного масла, 3 столовые ложки меда, 5 столовых ложек сахара, столовая ложка молотой корицы, чайная ложка соды, для глазури 50 грамм сахарной пудры, вода и лимонный сок.

Смешайте мёд, яйца, корицу и соду. Мелко нарежьте сливочное масло и добавьте в смесь, перемешайте. Накройте крышкой и подержите смесь 10 минут на водяной бане, постоянно помешивая – получится однородная воздушная масса. Снимите смесь с огня и добавьте стакан просеянной муки. Получившееся тесто поставьте остывать.

В тёплую смесь добавьте оставшуюся муку и замесите мягкое тесто. Накройте тесто полотенцем и дайте ему постоять 30 минут. Раскатайте и вырежите пряники. Выложите не слишком близко друг к другу фигурки на противень, застеленный бумагой, выпекайте 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

В столовую ложку кипятка добавьте 3-5 капель лимонного сока. Разведите этой жидкостью сахарную пудру до состояния густого крема. Нанесите глазурь на готовые пряники и дайте ей хорошо застыть. Оставьте вызревать или можно употреблять сразу.

4. Рождественский кекс

Возьмите 30 грамм молотого кардамона, 5 грамм разрыхлителя, по 150 грамм изюма, грецких орехов и апельсиновых цукатов, килограмм муки, 2 грамма ванилина, 200 грамм шоколадной глазури, 5 грамм молотого имбиря, 700 грамм сахара, 15 грамм молотой корицы, литр молока, 100 грамм растопленного шоколада, 2 яйца и 150 грамм растительного масла.

Из всех ингредиентов замесите тесто до однородности. В конце введите изюм, орехи и цукаты. Форму для кекса смажьте маслом, присыпьте сухарями. Духовку предварительно разогрейте до 180 градусов. Тесто поместите в форму и выпекайте примерно 40 минут. В конце залейте шоколадной глазурью.

5. Пряный кекс на пиве

Вам понадобится 300 мл темного пива, 300 грамм сливочного масла, 200 грамм коричневого сахара, 5 яиц, 300 грамм муки, 300 грамм изюма, 150 грамм очищенных грецких орехов, 3 столовые ложки меда, 2 чайные ложки молотого душистого перца, чайная ложка молотой корицы, пол чайной ложки соды, щепотку соли.

Взбейте яйца в пену, отдельно взбейте размягченное сливочное масло с сахаром и медом, чтобы масса получилась пышной. Соедините обе смеси, продолжая взбивать. Измельчите орехи до муки, смешайте ее с обычной мукой, содой, солью, перцем и корицей. Смешайте яично-масляную массу с орехово-мучной, добавьте 100 мл пива. Добавьте в тесто изюм. Постепенно вливайте в тесто оставшееся пиво, пока оно не станет консистенции густой сметаны.

Выстелите бумагой для выпечки форму для выпекания, разогрейте духовку до 160 градусов. Влейте тесто и отправьте выпекаться на час. Затем уменьшите температуру до 130 градусов, накройте кекс фольгой и выпекайте еще час. Остудите кекс и отправьте вызревать, плотно завернув в фольгу.

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