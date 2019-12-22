Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих фальшивый образ событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский руководитель Никита Хрущев ", - говорится в заявлении МИД РП.

Польское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Польша в межвоенный период вела политику равновесия между Германией и СССР и имела с этими странами подписанные в 1934 году соглашения о ненападении. Отмечается, что в апреле 1939 года Гитлер аннулировал соглашение о ненападении с Польшей, а уже в августе был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Польшу на немецкую и советскую сферу влияния. 1 сентября Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напал на Польшу с востока, несмотря на то, что польская армия сражалась на западе с гитлеровской Германией, а правительство страны находилось на территории страны. Впоследствии, 23 сентября, между СССР и Германией был подписан договор о границе и дружбе, который санкционировал раздел Польши между двумя агрессорами. Под оккупацией СССР оказалось 52% территории РП с 13 млн населения, которые затем подверглись массовым репрессиям. В частности, в течение 1939-1941 были арестованы не менее 107 тыс. человек, депортированы в СССР 380 тыс. граждан РП, а многих из более 22 тыс. польских офицеров, попавших в плен, весной 1940 года были расстреляны в Катыни и нескольких других местах. Как подчеркнул МИД РП, коварными действиями советской репрессивной машины был арест вице-премьера Польши и 15-ти других представителей польской власти, которые были осуждены и большинство из которых погибли в советских тюрьмах. В целом, советские репрессии в 1939-1944 годах касались более полумиллиона поляков.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что путем для польско-российского примирения является восстановление работы польско-российской Группы по сложным вопросам, которая уже имеет свои достижения, в частности с периода Второй мировой войны.

"Cлова президента России являются отрицанием совместной работы польских и российских экспертов, а также доработкой его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые несмотря на сложности, пытались искать пути правды и примирения в польско-российских отношениях. Тщательный и критический взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны", - отмечается в заявлении.

Напомним, Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку страна была дезинтегрирована, власти страны уже не контролировали ситуацию, находясь близко польско-румынской границы. Президент РФ отметил, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года, Заольскую область Чехословакии.

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