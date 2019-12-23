Как сообщила автор проекта Юлия Бевзенко на странице в Facebook, скульптурка установлена ​​на фасаде отеля Radisson Blu Hotel возле Контрактовой площади. Ее автором стал киевский скульптор Юрий Белявский.

Оригинал этих часов можно найти во дворе Киево-Могилянской академии со стороны улицы Григория Сковороды. Это белая колонна с зеленым навесом от дождя, а всередине нее - встроенный куб с разметкой и жестяными треугольниками. В любое дневное время от этих треугольников ложатся на разметку тени - так работают эти солнечные часы. Их создал Пьер Брульон, который преподавал математику в Киево-Могилянской академии в XVIII веке, как одно из своих учебных пособий.

По словам Бевзенко, в Киево-Могилянской академии по этот день вспоминают шутку о старом учителе: "Создал часы господин Брульон, чтобы вовремя съесть свой бульон".

Легенда новой скульптурки: "Потреш меня - и у тебя появится двадцать пятый час в сутках".

По информации автора проекта "Шукай!", юбилейную, 25-ю скульптурку откроют в марте 2020 года.

Как сообщал Укринформ, в рамках проекту "Шукай!" в 2018 году столица получила 12 минипамятников, связанных с историей города "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон", "Киевская пектораль" и "Киевский Самсон".

В 2019-м появились "Киевский компьютер", "Золотые ворота", "Киевский богатырь Никита Кожемяка", "Золотая туфелька Сержа Лифаря", "Киевский кофе", "Киевские шахматы", "Вертолет Сикорского", "Шахматисты", "Киевский велотрек", "Киевский царь-балкон", "Киевское письмо".

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