Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных областях значительные дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем ​​3-8°. В Карпатах сильный мокрый снег, метели, кое-где налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью и утром кое-где туман, температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​6-11°, в южной части кое-где 12-14°. Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с ", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​9-11°.

На Киевщине также небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​6-11°.

Синоптики прогнозируют 24-25 декабря иногда дождь, в Карпатах снег, 24 декабря на крайнем западе сильный дождь, в Карпатах сильный снег, вьюга. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 24 декабря в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°, в Карпатах ночью и днем ​​0-5° мороза.

На Киевщине 24-25 декабря иногда дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°.

Согласно прогнозу, 26 декабря небольшие, кое-где умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем ​​0-6° тепла, в западных, 27 декабря и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем ​​2-7° мороза.

В столичном регионе 26 декабря ночью умеренный, днем ​​небольшой дождь; температура ночью и днем ​​1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем ​​от 3° тепла до 2° мороза.

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