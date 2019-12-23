|Неделя начнется с дождей и + 11°, дальше подморозит и заснежит
|23.12.2019 09:20
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Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.
"В западных областях значительные дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°. В Карпатах сильный мокрый снег, метели, кое-где налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток 0-5° тепла. На остальной территории небольшой дождь, ночью и утром кое-где туман, температура ночью 4-9 ° тепла, днем 6-11°, в южной части кое-где 12-14°. Ветер в стране юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с ", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.
На Киевщине также небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, кое-где порывы 15-18 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.
Синоптики прогнозируют 24-25 декабря иногда дождь, в Карпатах снег, 24 декабря на крайнем западе сильный дождь, в Карпатах сильный снег, вьюга. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 24 декабря в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°, в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза.
На Киевщине 24-25 декабря иногда дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8°.
Согласно прогнозу, 26 декабря небольшие, кое-где умеренные дожди, в западных областях с мокрым снегом, 27 декабря небольшой снег, на юге и востоке страны небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных, 27 декабря и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.
В столичном регионе 26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.