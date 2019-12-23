Россия ввела новые экономические санкции против Украины. Эксперты убеждены, что такие действия со стороны России несут больше политический, нежели экономический характер.

Чем грозит экономическая война обеим странам, пишет Obozrevatel.

В новый список санкций Россия внесла:

- картон;

- крахмал, глюкозу и фруктозу;

- медицинские изделия (воздуховоды, трубки, горелки, катетеры, жгуты и тд);

- радиаторы;

- котлы центрального отопления;

- части жидкостных насосов.

Как видим, в списке нет критически важных товаров. Поэтому эксперты придерживаются мнения, что новые санкции не окажут сильного воздействия на экономику Украины или России. И именно следовательно новый список носит скорее политический подтекст, нежели экономический.

“Никаких последствий. Если бы речь шла о каком-то прокате, каких-то колесах, о чем-то крупном - то да, а это ничтожные цифры и носят какой-то символический характер. Это слабый ответ на то, что американцы вводят санкции против России. Они абсолютно искренне верят, что все происходящее в Украине связано с американцами. А на самом деле большинство товаров перерисуют на Беларусь. Пойдут якобы от Беларуси или Молдовы“, - считает знаток Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Капитоненко убежден, что новые санкции сигнализируют о том, что власть России осталась недовольна переговорами в “нормандском формате“.

“Такой шаг России - это ответ на расширение режима украинских санкций и все это на фоне “нормандской встречи“. Видимо, так они показывают, что результатами не очень удовлетворены“, - поделился знаток.

Также эксперты думают, что экономические и политические взаимоотношения России и Украины не наладятся и после прекращения войны на Донбассе. Такого мнения придерживается Владимир Фесенко.

“Я не исключаю, что если вдруг прекратится война на Донбассе, то может быть, не сразу, но восстановится транспортное сообщение. Могут быть сняты транзитные ограничения. [...] Если будут решатся политические конфликты, то это может повлиять и на улучшение, смягчение экономических отношений. Но события, которые произошли в 2014 году, настолько серьезные, что возвращения к прежним отношениям точно не будет. Проблем накопилось столько, что просто разгрести их будет сложно - на это потребуются годы“, - считает знаток.

В то же время, Фесенко убежден, что серьезных санкция со стороны России в ближайшее время ждать не стоит.

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