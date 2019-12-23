Об этом сообщает Bloomberg.

"Новые документы свидетельствуют о том, что Президент Дональд Трамп за месяц до телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине, вопроса, который привел к началу процедуры импичмента Трампа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц до разговора лидеров стран по запросу Трампа, Департамент бюджета и управления сделал требование в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом примерно через час после разговора с Президентом Украины в конце июля.

Как сообщалось, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, после которой в Палате представителей США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, убеждая начать в Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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