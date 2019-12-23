У Києві вперше відбувся Новорічний парад

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Учасників супроводжував оркестр, а за самим дійством вздовж маршруту параду спостерігали сотні глядачів. Як зазначили організатори, в рамках параду серед учасників відбувся конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікували призи та подарунки, головний приз - поїздка на двох до Буковеля.

Команда проєкту: художник по костюмах Леся Патока, режисер-постановник Слава Жила, композитор Юрій Звонар та хореограф Данило Демехін. Фоторепортажи Популярные теги спорт, солдат, корабли, люди, культура, Нацгвардия, история, Дмитрий Дятлов, политики, экология, милиция, акции, Львів, Александр Зубко, #Євромайдан, Порошенко, фотопроект, авиация, ВСУ, Саакашвили, джаз, праздники, автомобили, Шахтер, аннексия Крыма, общество, церковь, мир, протесты, парады, Киев, выборы, Сергей Смоленцев, город, природа, политика, самолеты, стихийные бедствия, фестивали, США, футбол, марш, соревнования, досуг, ВМС, женщины, Майдан, фотографы, выставки, живопись, ЗСУ, тест-драйв, транспорт, фотоподборки, животные, технологии, портрет, заводы, Верховная Рада, депутаты, мода, полиция, Донбасс, пейзажи, традиции, война, фотоконкурсы, Одесса, оккупация, Россия, фотография, катастрофы, юмор, знаменитости, АТО, цирк, уикенд, суд, музыка, архитектура, вера, НАТО, митинги, военная техника, дети, путешествия, Новый Год, Львов, зима, туризм, кошки, бизнес, столкновения, искусство, учения, Путин, беспорядки, Динамо, Карпаты, дизайн Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис спорт, солдат, корабли, люди, культура, Нацгвардия, история, Дмитрий Дятлов, политики, экология, милиция, акции, Львів, Александр Зубко, #Євромайдан, Порошенко, фотопроект, авиация, ВСУ, Саакашвили, джаз, праздники, автомобили, Шахтер, аннексия Крыма, общество, церковь, мир, протесты, парады, Киев, выборы, Сергей Смоленцев, город, природа, политика, самолеты, стихийные бедствия, фестивали, США, футбол, марш, соревнования, досуг, ВМС, женщины, Майдан, фотографы, выставки, живопись, ЗСУ, тест-драйв, транспорт, фотоподборки, животные, технологии, портрет, заводы, Верховная Рада, депутаты, мода, полиция, Донбасс, пейзажи, традиции, война, фотоконкурсы, Одесса, оккупация, Россия, фотография, катастрофы, юмор, знаменитости, АТО, цирк, уикенд, суд, музыка, архитектура, вера, НАТО, митинги, военная техника, дети, путешествия, Новый Год, Львов, зима, туризм, кошки, бизнес, столкновения, искусство, учения, Путин, беспорядки, Динамо, Карпаты, дизайнВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи ukrinform.ua Київ, Україна 23.12.2019



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