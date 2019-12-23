Кислая капуста содержит практически все витамины, необходимые для здоровья: В1, В2, В3, В6, К, U, а также провитамин А. Это отличная профилактика застоев в кишечнике и болезней органов желудочно-кишечного тракта. В процессе сквашивания участвуют кисломолочные бактерии, которые улучшают микрофлору и способствуют избавления от дисбактериоза. Молочная кислота эффективно борется с бактериями, между которых и кишечная палочка.

Больше только в кислой капусте содержится витамина С, который очень важен в период обострения зимних вирусов. Употребление квашеной капусты снижает риск развития опухолей и влияет на уровень холестерина в крови.

Капуста является диетическим продуктом, а в кислом виде калории даже уменьшаются, несмотря на высокую питательную ценность и удовлетворение чувства голода. Для того, чтобы эффективно сбросить вес, полезно также употреблять рассол из капусты, который обладает отличными очистительными свойствами.

Рассол квашеной капусты также эффективен как средство против токсикоза беременных.

В составе квашеной капусты много йода и никотиновой кислоты, которые укрепляют ногти и корни волос, придавая им естественный сияние. Капусту даже используют как наружное косметическое средство, как маски для лица и волос. Компоненты кислой капусты увлажняют кожу, сужают поры и повышают тонус.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Из-за высокого содержания в кислой капусте органических кислот, ее нельзя употреблять:

- людям, страдающим заболеваниями щитовидной и поджелудочной железы,

- всем, кто страдает от скачков артериального давления, с почечной недостаточностью,

- если есть камни в желчном пузыре,

- при хронических заболеваниях органов ЖКТ в стадии обострения.

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