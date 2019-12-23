Рекорд зафиксировала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ранее самый большой мурал мы фиксировали в Киеве, но этот триптих, конечно же, побил предыдущий рекорд. История харьковских муралов заслуживает отдельной страницы в Книге рекордов", - отметила Ветрова.

По ее словам, фиксацией рекорда занимались профессиональные геодезисты. По их подсчетам, общая площадь муралов составляла 1375,74 кв. м.

Авторы триптиха - группа харьковских художников. Они изобразили пятерых маленьких китов и одного большого (касатку). Работа продолжалась три недели.

"Роспись выполняли на высоте 48 м. Что касается темы: кит - это символ природной силы. Можно провести аналогию с тем, что наш город тоже большой и мощный, город-миллионник, следовательно захотелось создать масштабную и яркую работу, которая поднимет настроение и будет интересна жителям и гостям города", - отметила художница Анастасия Худякова.

Мурал создан в рамках программы "Общественный бюджет (бюджет участия) города Харькова".

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