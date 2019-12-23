Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.

"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.

Также законопроектом вводятся такие новшества:

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