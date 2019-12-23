Антон Дробович считает, что нужен "более стройный вариант". Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который заменил Владимира Вятровича, высказался по идее демонтажа герба СССР с памятника Родина-мать в Киеве. Данный вопрос он прокомментировал во время своей пресс-конференции. По мнению Дробовича, демонтаж будет стоить дорого, следовательно необходим другой вариант. “В Институте Патона есть решение, как демонтировать (герб на Родине-матери - Ред.), но это решение очень дорогое. Надо спросить у граждан, готовы ли они тратить такие деньги. Нужно искать более стройный вариант“, - заявил Антон Дробович на своей пресс-конференции в Киеве.



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