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|Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту
|23.12.2019 15:13
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ в оккупированный Крым.
Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.
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