Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ в оккупированный Крым.

Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.





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