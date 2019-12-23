23 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту • Снимать герб СССР с Родины-матери очень дорого - глава Института Нацпамяти • Шумные соседи: что делать, если за стеной кричат или делают ремонт в неустановленное время • В Украине открыли крупнейший мурал-триптих • Почему нужно есть квашеную капусту, особенно зимой • Макрон публично отказался от президентской пенсии в €6220 • После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – министрвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, США, Трамп, импичмент. 23 декабря 15политика, США, Трамп, импичмент. «Бездумні дії президента США зробили імпічмент неуникним. Він просто не залишив нам вибору», — заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Це було перед тим, як Палата проголосувала за імпічмент президенту — втретє за історію країни. Поки усунення Дональда Трампа з посади в Сенаті нині видається дуже малоймовірним. Але про нього постійно говорять: і журналісти, і опоненти Трампа — представники Демократичної партії, і американські посадовці, що палко підтримують президента, і американці, які у день оголошення імпічменту вийшли на протести у різних містах США — проти Трампа чи на його підтримку. Які аргументи на користь чи всупереч імпічменту вони мають? Фоторепортажи Популярные теги солдат, технологии, парады, Шахтер, полиция, зима, ВСУ, политики, дети, туризм, Львів, общество, Динамо, бизнес, дизайн, животные, Сергей Смоленцев, Львов, Киев, соревнования, автомобили, фотография, живопись, фотоподборки, митинги, досуг, выборы, история, Саакашвили, юмор, Порошенко, катастрофы, тест-драйв, США, знаменитости, уикенд, Майдан, церковь, Россия, депутаты, ЗСУ, марш, милиция, военная техника, фотопроект, путешествия, заводы, авиация, искусство, протесты, портрет, фестивали, учения, футбол, музыка, спорт, стихийные бедствия, пейзажи, мода, АТО, #Євромайдан, Александр Зубко, фотоконкурсы, женщины, Верховная Рада, Карпаты, суд, война, Нацгвардия, беспорядки, Одесса, люди, политика, акции, корабли, самолеты, город, мир, природа, Донбасс, вера, кошки, архитектура, праздники, культура, НАТО, традиции, Дмитрий Дятлов, экология, Новый Год, Путин, джаз, транспорт, оккупация, цирк, ВМС, столкновения, аннексия Крыма, фотографы, выставки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис солдат, технологии, парады, Шахтер, полиция, зима, ВСУ, политики, дети, туризм, Львів, общество, Динамо, бизнес, дизайн, животные, Сергей Смоленцев, Львов, Киев, соревнования, автомобили, фотография, живопись, фотоподборки, митинги, досуг, выборы, история, Саакашвили, юмор, Порошенко, катастрофы, тест-драйв, США, знаменитости, уикенд, Майдан, церковь, Россия, депутаты, ЗСУ, марш, милиция, военная техника, фотопроект, путешествия, заводы, авиация, искусство, протесты, портрет, фестивали, учения, футбол, музыка, спорт, стихийные бедствия, пейзажи, мода, АТО, #Євромайдан, Александр Зубко, фотоконкурсы, женщины, Верховная Рада, Карпаты, суд, война, Нацгвардия, беспорядки, Одесса, люди, политика, акции, корабли, самолеты, город, мир, природа, Донбасс, вера, кошки, архитектура, праздники, культура, НАТО, традиции, Дмитрий Дятлов, экология, Новый Год, Путин, джаз, транспорт, оккупация, цирк, ВМС, столкновения, аннексия Крыма, фотографы, выставкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи «Бездумні дії президента США зробили імпічмент неуникним. Він просто не залишив нам вибору», — заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Це було перед тим, як Палата проголосувала за імпічмент президенту — втретє за історію країни. Поки усунення Дональда Трампа з посади в Сенаті нині видається дуже малоймовірним. Але про нього постійно говорять: і журналісти, і опоненти Трампа — представники Демократичної партії, і американські посадовці, що палко підтримують президента, і американці, які у день оголошення імпічменту вийшли на протести у різних містах США — проти Трампа чи на його підтримку. Які аргументи на користь чи всупереч імпічменту вони мають? 23.12.2019



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