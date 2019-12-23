Временным послом США в Украине вместо Уильяма Тейлора станет Кристина Квин, о чем она сообщила во время ответов на вопросы в посольстве. Об этом пишет в понедельник, 23 декабря, Liga net. Квин является заместителем главы посольства США в Украине, она уже возглавляла дипведомство с 28 мая по 18 июня, после того, как была отозвана посол Мари Йованович. Квин будет главой посольства несколько месяцев, пока не появится кандидатура нового посла. По словам Тейлора, кандидатура нового посла уже рассматривается, это человек, послушный Украине, высоко квалифицированный и желающий занять эту должность. Йованович отозвали с должности посла США в Укране в мае, по ее свидетельству - из-за действий личного адвоката президента США Руди Джулиани. В июне Тейлор возглавил посольство США в Украине. В октябре Тейлор дал показания Конгрессу в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского. 18 декабря стало известно, что Тейлор покидает свой пост. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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