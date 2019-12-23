Почти половина украинцев - 47% считают, что в 2019 году политиком года стал Президент Владимир Зеленский.

Об этом говорят данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.

Около 8-10% украинцев считают политиками года Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко. Еще 5-7% поддерживают Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослав Вакарчука и Владимира Гройсмана.



Главными событиями прошедшего года украинцы называли освобождение пленных моряков и других узников Кремля – 48% опрошенных и выборы президента Украины – 44 % опрошенных.

Опрос проводился Социологической группой “Рейтинг“ 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением ОРДЛО между 2500 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 2,0%.

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