|Украинцы признали Зеленского политиком 2019 года
|23.12.2019 18:18
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Почти половина украинцев - 47% считают, что в 2019 году политиком года стал Президент Владимир Зеленский.
Об этом говорят данные опроса Социологической группы “Рейтинг“.
Около 8-10% украинцев считают политиками года Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко. Еще 5-7% поддерживают Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослав Вакарчука и Владимира Гройсмана.
Опрос проводился Социологической группой “Рейтинг“ 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением ОРДЛО между 2500 респондентов. Статистическая ошибка не превышает 2,0%.