В преддверии новогодних праздников в Украине несколько сместился рабочий график, что оказало некоторое влияние на курс доллара. На этой неделе суббота будет рабочей, работать будут и банки, а затем следуют длительные выходные — до 3 января.

Как это скажется на курсе доллара, пишет Минфин.

Прошлая суббота, 21 декабря, тоже была рабочей.

За прошедшую рабочую неделю доллар подешевел на 19 копеек.

Почему гривна укреплялась:

1) 17 декабря состоялся аукцион, где нерезиденты покупали ОВГЗ. Инвесторы купили облигаций на 11,4 млрд грн.

2) период, когда клиентам положено выплачивать бюджетные платежи. 3) люди активно меняли доллары, так как приближаются праздники и все спешат купить подарки.

Стоит отметить, что в НБУ стали немного опасаться резкого укрепления гривны, поскольку существенными стали негативное сальдо торговли и потери бюджета.

Что будет влиять на курс на этой неделе:

1) Нынешняя неделя — это период завершения отчетов. В понедельник, четверг и пятницу клиенты будут активно завершать свои валютные операции перед праздниками. Более того, среда в Украине — выходной день из празднование католического Рождества, а вот суббота снова рабочая. Из-за такой “необычной“ рабочей недели могут быть перекосы спроса и предложения валюты на торгах.

2) Минфин проведет новый аукцион 24 декабря. Снова будут предлагать ОВГЗ. Но поскольку это день перед Рождеством, то вряд ли аукцион будет успешным.

3) Хозяйственные операции клиентов и получение экспортерами основных сумм возмещений НДС.

Гривна будет поступать от Госказначейства. Поэтому экспортеры не будут иметь потребность продавать валюту. Но востребованной валюту будет у импортеров — им она нужна, чтобы завершить все сделки в этом году.

На этой неделе в обменниках финкомпаний доллар будет колебаться, скорее только, в пределах 23,00-23,45 грн, а в банках — 23,00 -23,55 грн.

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