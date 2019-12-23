Национальная полиция пообещала гражданам жестко реагировать на все попытки восстановления незаконной деятельности игорных заведений. Об этом заявили в пресс-центре Нацполиции на странице в Facebook.

В полиции заявили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.

«Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования», - написано в сообщение.

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