А, чтобы ваши блюда из капусты всегда были идеальными, запоминайте эти лайфхаки:

- Если вы положите в кастрюлю, где тушите капусту, кусочек белого хлеба, и накроете ее крышкой, то исчезнет неприятный специфический запах;

- Если соедините с тушеной капустой, отдельно обжаренные лук, морковь, сельдерей и петрушку - блюдо будет вкуснее и ароматнее;

- Когда делаете капустную начинку - обдайте свежую капусту кипятком, а уж потом обжаривайте;

- Если попалась капуста, которая немного горчит - опустите ее в кипящую воду на пару минут, а после уже готовьте из нее запланированные блюда;

- Если квашеная капуста слишком кислая - промойте ее в холодной воде. Но не оставляйте ее в воде слишком долго, иначе она потеряет весь витамин С.

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