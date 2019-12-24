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|В Париже умер основатель Дома моды Эмануэль Унгаро
|24.12.2019 08:12
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Об этом пишет The Guardian.
"Эмануэль Унгаро, французский модельер, который назвал себя чувственно навязчивым, умер в Париже в возрасте 86 лет", - говорится в сообщении.
Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс в 1933 году в семье итальянских эмигрантов. Будущий модельер переехал в Париж, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиага.
В 1965 году он открыл собственный Дом моды во французской столице.
Унгаро покинул мир моды в 2004 году. В течение последних двух лет жизни у модельера были проблемы со здоровьем.
Эмануэль Унгаро построил империю моды, которая впоследствии распространилась на духи, обувь, мебель. Его бренд приобрела в 1996 году семья Ferragamo.