Об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном в Facebook.

"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года. Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым будет происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе", - говорится в заявлении.

Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - в Автономную Республику Крым и г..Севастополь.

"Такие действия РФ является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - подчеркнули в представительстве украинского Президента.

Также отмечается, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

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