Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из героев обложки журнала The Week. Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря. Издание представило карикатуру на 12 лидеров мировой политики и общественных деятелей, имена которых звучали в 2019 году. Среди них - украинский руководитель Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп, которые якобы спорят из-за ракеты. Вероятно, это является иллюстрацией ситуации, сложившейся вследствие его разговора с Зеленским, что дало старт нынешней процедуре импичмента главы Белого дома. Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины. Вместо этого он пообещал в обмен на заявление о расследовании против Байденов помощь разблокировать и встретиться с Зеленским в Белом доме. Также на обложке изображены спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая и объявила начало процедуры импичмента Трампа, прежний вице-президент США Джо Байден, из-за которого начался скандал с импичментом Трампа, и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. По информации СМИ, американский адвокат распространял теории заговора, в частности, вмешательство Украины в выборы президента США. Кроме вышеупомянутых лиц, на обложку The Week также попали: генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. На обложке он сжигает отчет Мюллера; сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон; руководитель КНР Си Цзиньпин; 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг; игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной; президент РФ Владимир Путин, изображенный в роли Санта-Клауса. Все действующие лица якобы находятся на зимней московской Красной площади. Как сообщал Укринформ, журнал Time поместил Зеленского на обложку. Статья под названием The Man in the Middle, которая переводится как Человек посередине, опубликована в номере за 16 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



