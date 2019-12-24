Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"24 декабря в Украине облачно. Временами дождь, на крайнем западе страны значительный дождь, лишь в восточных областях без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман. Ветер юго-восточный (в западной части северо-западный), 7-12 м/с, в Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 3-8 ° тепла (днем в южной части 7-12 °). В Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-3 ° мороза", - отмечается в сообщении.

В Киеве 24 декабря ожидается облачная погода. Временами дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура в течение суток 6-8° тепла.

В Киевской области также облачно. Временами дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура на протяжении суток 3-8° тепла.

25-26 декабря в Украине будет облачно. Временами дождь, в западных областях с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью и днем 2-7°, в западных областях 0-4° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве и столичном регионе облачно. Временами дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

27- 28 декабря в Украине кое-где небольшой мокрый снег, на юге и востоке страны 27 декабря небольшой дождь. Температура 27 декабря ночью и днем ​​от 4 ° тепла до 2 ° мороза, на юге и востоке 0-6 ° тепла; 28 декабря в Украине снижение температуры на 2-4 °. В Карпатах небольшой снег; температура ночью и днем ​​2-8 ° мороза.

В Киеве и Киевской области 27- 28 декабря кое-где небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем ​​27 декабря от 4 ° тепла до 1 ° мороза, 28 декабря около 0 °.

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