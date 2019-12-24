Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Из вышеуказанной суммы $13,06 млрд составляет основная сумма долга, $4 млрд — проценты.

При этом сумма, которую в следующем году Украина должна выплатить МВФ, составляет $1,35 млрд ($1,07 млрд — основная сумма, $280 млн — процентные платежи).

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года — $5,42 млрд и на третий квартал — $5,24 млрд.

Во втором квартале сумма платежей составит $3,41 млрд, в четвертом — $2,99 млрд.

Согласно данным Министерства финансов Украины, объем государственного и гарантированного долга Украины по состоянию на 31 октября составил $82,95 млрд. По прогнозам Минфина, к концу 2019 года он составит 46,8% ВВП.

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