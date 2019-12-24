Об этом сказал новоназначенный руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время своей первой пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

«Это не просто памятник Ватутину, это могила Ватутина. Памятник не может быть демонтирован. Мы изучаем вопрос и, вероятно, заинтересованность родственников относительно этого вопроса, но прямо сейчас закон не предусматривает никаких действий в этом направлении», - отметил он.

Также Дробович заявил, что в связи с декоммунизацией проспект в Харькове, переименованный в честь генерала Петра Григоренко, не может носить имя маршала Георгия Жукова.

«Жуков точно не может быть, он подпадает под декоммунизацию», - подчеркнул он. Дробович выразил надежду, что органы местного самоуправления Харькова урегулируют этот вопрос.

Как сообщал Укринформ, 19 июня сессия Харьковского горсовета переименовала проспект им. Григоренко в проспект маршала Жукова. Тогда же Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился в прокуратуру с заявлением об ответственности председателя Харьковского горсовета Геннадия Кернеса. 11 июля в Харькове восстановили памятник советскому маршалу Жукову у администрации Немышлянского района, снесенный активистами 2 июня. Следователи открыли уголовные производства по статьям 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) и 345 (умышленное нанесение побоев работнику правоохранительного органа).

9 декабря на заседании Окружного административного суда Киева объявлен перерыв до 9 января 2020 года в рассмотрении иска Харьковского горсовета к Украинскому институту национальной памяти по поводу вмешательства в полномочия местных властей о переименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, скверов и др.

Николай Ватутин - генерал армии Советского Союза. Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий, но он не попал в список лиц, подпадающих под декоммунизацию. В то же время Киевсовет переименовал столичный проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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