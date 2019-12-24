24 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Дробович объяснил, почему памятник Ватутину в Киеве не декоммунизируют • В Одессу зашло боевое судно НАТО • В Украине снег будет, но с дождем • В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы • ЧЕСНО опубликовало "рейтинг кнопкодавов" • Зеленский, Трамп, Джонсон и Тунберг - "Лицо 2019 года" по версии The Week • Дробович намерен завершить Мемориал Героям Небесной сотнивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, общество, люди, дауншифтинг. 24 декабря 79Крым, общество, люди, дауншифтинг. На дереві у Криму оселились успішні бізнесмени Олександр і Селена Зурбаганські. Вони живуть у будинку на гілках, який змайстрували власноруч у кримському лісі. Чому переїхали до Криму і залізли на дерево? І який новий бізнес відкрили? Фоторепортажи Популярные теги туризм, мир, мода, ВСУ, дизайн, дети, столкновения, портрет, уикенд, архитектура, церковь, бизнес, природа, тест-драйв, юмор, Львов, Путин, Карпаты, Киев, люди, фотоконкурсы, выставки, фотопроект, женщины, Новый Год, самолеты, политика, город, солдат, корабли, Александр Зубко, Нацгвардия, политики, Львів, Дмитрий Дятлов, цирк, путешествия, акции, НАТО, война, милиция, США, ВМС, оккупация, животные, экология, зима, транспорт, катастрофы, вера, протесты, полиция, военная техника, депутаты, досуг, авиация, Порошенко, парады, ЗСУ, знаменитости, #Євромайдан, спорт, Верховная Рада, Одесса, пейзажи, соревнования, марш, праздники, митинги, заводы, фотография, футбол, история, аннексия Крыма, Россия, Донбасс, джаз, выборы, Саакашвили, искусство, учения, Сергей Смоленцев, фотографы, фотоподборки, беспорядки, стихийные бедствия, суд, фестивали, культура, традиции, автомобили, Динамо, технологии, АТО, музыка, живопись, Шахтер, кошки, Майдан, общество Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис туризм, мир, мода, ВСУ, дизайн, дети, столкновения, портрет, уикенд, архитектура, церковь, бизнес, природа, тест-драйв, юмор, Львов, Путин, Карпаты, Киев, люди, фотоконкурсы, выставки, фотопроект, женщины, Новый Год, самолеты, политика, город, солдат, корабли, Александр Зубко, Нацгвардия, политики, Львів, Дмитрий Дятлов, цирк, путешествия, акции, НАТО, война, милиция, США, ВМС, оккупация, животные, экология, зима, транспорт, катастрофы, вера, протесты, полиция, военная техника, депутаты, досуг, авиация, Порошенко, парады, ЗСУ, знаменитости, #Євромайдан, спорт, Верховная Рада, Одесса, пейзажи, соревнования, марш, праздники, митинги, заводы, фотография, футбол, история, аннексия Крыма, Россия, Донбасс, джаз, выборы, Саакашвили, искусство, учения, Сергей Смоленцев, фотографы, фотоподборки, беспорядки, стихийные бедствия, суд, фестивали, культура, традиции, автомобили, Динамо, технологии, АТО, музыка, живопись, Шахтер, кошки, Майдан, обществоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи На дереві у Криму оселились успішні бізнесмени Олександр і Селена Зурбаганські. Вони живуть у будинку на гілках, який змайстрували власноруч у кримському лісі. Чому переїхали до Криму і залізли на дерево? І який новий бізнес відкрили? 24.12.2019



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