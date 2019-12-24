В Хабаровском крае разбился нынешний истребитель Су-57, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются“, – говорится в сообщении.

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57 проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу. Представитель завода отказался от комментариев.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

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