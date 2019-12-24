У пам’ять Василя Сліпака… У Львові відбувся Конкурс молодих вокалістів на честь відомого оперного співака та Героя України RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Нацбанке сообщили, на когда приходятся пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году • В России разбился нынешний истребитель Су-57 • Дробович объяснил, почему памятник Ватутину в Киеве не декоммунизируют • В Одессу зашло боевое судно НАТО • В Украине снег будет, но с дождем • В 2020 году Украина выплатит по внешним долгам $17,06 млрд. Пик нагрузки — первый и третий кварталы • ЧЕСНО опубликовало "рейтинг кнопкодавов"все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: искусство, культура, музыка, Львів, оркестры, опера, конкурсы, филармония, Василь Сліпак. У пам’ять Василя Сліпака… У Львові відбувся Конкурс молодих вокалістів на честь відомого оперного співака та Героя України 467искусство, культура, музыка, Львів, оркестры, опера, конкурсы, филармония, Василь Сліпак. Василь Сліпак – відомий оперний співак, що понад 19 років вражав Європу своїм голосом. Він двічі відмовився від французького громадянства, оскільки дуже хотів залишитися громадянином України. Тому, коли почалась війна на Донбасі, не роздумуючи, пішов туди добровольцем.

І став Міфом…

20 грудня йому б виповнилося 45 років.

Наприкінці 2019 року, впродовж 15-20 грудня, у Львові на його честь відбувся Конкурс молодих вокалістів.

За пальму першості змагалися 47 учасників. Також у рамках Конкурсу відбулися виставка, творчі зустрічі, майстер-класи, демонстрація фільму про Василя Сліпака, а також три концертні події у Львівській національній філармонії.

15 грудня символічно відкрила конкурс опера «Алкід» Бортнянського, адже співак у 90-х роках, на початку своєї творчої кар’єри, неодноразово брав судьба у виконанні цього твору. Не менш важливою стала паралель образів: міфічного юного Алкіда, який в зрілості став Гераклом, та Василя Сліпака, який покинув блискучу оперну кар’єру та пожертвував своїм життям заради життя інших.

У події взяли участь: Софія Соловій (Алкід), Назар Тацишин (Фронім), Евеліна Любонько (Аретея), Маріанна Лаба (Едоніда), камерний хор «GLORIA», Оркестр Барокової капели ЛНМА імені М.В. Лисенка (керівниця – Анна Іванюшенко). Диригував Володимир Сивохіп.

Друга концертна подія, Tribute (Присвята), відбулася 18 грудня. За участі голови журі Конкурсу, солістки Польської Королівської опери – Ольги Пасічник, камерного складу Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії та під орудою швейцарського диригента Сімона Камартіна (Швейцарія), звучали масштабні полотна композиторів ХХ століття, звучання яких розчиняло відчуття простору і часу. Це дві камерні симфонії Мійо та Симфонія №4 Малєра.

20 грудня, у День народження Василя Сліпака, відбулось урочисте закриття Конкурсу. На сцені Львівської філармонії нагородили переможців, які згодом виконали кращі оперні арії, завдяки яких вони і здобули високі призові місця.

Також у завершальному Гала-концерті виступили журі та організатори Конкурсу – Олег Лихач, Тетяна Вахновська, Поль Ґоґлєр, Олег Созанський, Львівська державна академічна хорова капела «Дударик», Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Диригував Сергій Хоровець.

Гран-прі Конкурсу здобула українська співачка Інна Федорій (сопрано), а перші премії – Максим Назаренко (баритон, 2 категорія) та Даніель Семсічко (баритон, 1 категорія). Фоторепортажи Популярные теги Киев, Саакашвили, самолеты, вера, акции, марш, ВСУ, заводы, культура, митинги, АТО, транспорт, цирк, стихийные бедствия, Новый Год, туризм, парады, Верховная Рада, Динамо, протесты, пейзажи, женщины, праздники, учения, политика, технологии, люди, Львов, спорт, беспорядки, выставки, милиция, Шахтер, искусство, Дмитрий Дятлов, мода, живопись, война, фотографы, футбол, церковь, ВМС, аннексия Крыма, Путин, #Євромайдан, юмор, экология, бизнес, солдат, Порошенко, путешествия, НАТО, военная техника, Львів, природа, Карпаты, Майдан, портрет, оккупация, традиции, ЗСУ, Россия, уикенд, мир, досуг, кошки, знаменитости, животные, архитектура, политики, дизайн, фотография, история, автомобили, Донбасс, дети, Сергей Смоленцев, авиация, фестивали, соревнования, США, столкновения, катастрофы, фотоконкурсы, фотопроект, Одесса, корабли, Александр Зубко, зима, тест-драйв, депутаты, Нацгвардия, суд, общество, музыка, город, джаз, полиция, выборы, фотоподборки Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Киев, Саакашвили, самолеты, вера, акции, марш, ВСУ, заводы, культура, митинги, АТО, транспорт, цирк, стихийные бедствия, Новый Год, туризм, парады, Верховная Рада, Динамо, протесты, пейзажи, женщины, праздники, учения, политика, технологии, люди, Львов, спорт, беспорядки, выставки, милиция, Шахтер, искусство, Дмитрий Дятлов, мода, живопись, война, фотографы, футбол, церковь, ВМС, аннексия Крыма, Путин, #Євромайдан, юмор, экология, бизнес, солдат, Порошенко, путешествия, НАТО, военная техника, Львів, природа, Карпаты, Майдан, портрет, оккупация, традиции, ЗСУ, Россия, уикенд, мир, досуг, кошки, знаменитости, животные, архитектура, политики, дизайн, фотография, история, автомобили, Донбасс, дети, Сергей Смоленцев, авиация, фестивали, соревнования, США, столкновения, катастрофы, фотоконкурсы, фотопроект, Одесса, корабли, Александр Зубко, зима, тест-драйв, депутаты, Нацгвардия, суд, общество, музыка, город, джаз, полиция, выборы, фотоподборкиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Львівська національна філармонія Львів, Україна 24.12.2019



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