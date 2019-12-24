Об этом сообщает NBC News.

"Пока они будут действовать таким образом, мы будем здесь, чтобы напомнить им о цене и рисках плохого поведения, и мы этого не допустим", - сказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Авианосец ВМС США "Гарри С.Трумэн" перевозит более 70 боевых самолетов в девяти эскадронах во главе с десятками истребителей F-18.

"Я не уверен, какой посыл они присылают нам, но это не о мире и процветании", - добавил адмирал.

Как сообщалось, российские и сирийские ВМС 17 декабря начали совместные военные учения в восточном Средиземноморье.

Кроме того, на прошлой неделе российские и сирийские военные силы начали крупнейший с начала месяца авиарейд над северо-западным регионом Сирии. Под руководством российской воздушной эскадры с аэродрома "Хмеймим" в Латакии военно-воздушные силы двух стран провели более 140 авиаударов; ключевой целью этой атаки была южная сельская местность Идлиба.

В частности, сирийская арабская армия начала вторую фазу своего наступления на Идлиб вечером 19 декабря.

По данным военного источника, основной целью этой операции является захват остальных городов и сел южнее Мааарат Аль-Нумана. Сделав это, сирийская армия получит контроль над значительной частью стратегического шоссе Хама-Идлиб и важной частью региона Джабал Аль-Завия.

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