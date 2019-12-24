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|ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря
|24.12.2019 16:29
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Переход ПЦУ на Григорианский календарь, (празднование Рождества 25 декабря - ред.) может внести “смятение“ и непонимание в православие украинского народа. Об этом заявил архиерей ПЦУ Евстратий Зоря у себя в Facebook.
“Поспешное календарная реформа (и даже непродуманные попытки ее рекламирования предложениями “двойного празднования“) потенциально “законсервируют“ в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут смятение в украинское православие на десятилетия вперед“, - заявил архиерей.
Архиерей Евстратий Зоря добавил что, риски от реформы церковного календаря сегодня очевидны и реальны.