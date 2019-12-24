|Электронные сигареты приравняют к обычным – Кабмин
|24.12.2019 16:48
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Кабинет министров инициирует изменения в законодательство с целью упорядочить оборот электронных сигарет в Украине.
Об этом сообщает официальный Телеграм-канал премьер-министра Алексея Гончарука.
Так, правительство намерено реализовать в законодательстве следующие нормы:
- Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам.
- Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.
- Инициировать запрет курения таких сигарет в общественных местах.
Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Более того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий, - отмечается в сообщении.