В начале заседания президент раскритиковал правительство за действующие высокие тарифы на фоне снижения цены на газ.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", - заявил он.

Зеленский напомнил, что ранее правительству было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". "Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - подчеркнул президент.

Гончарук в ответ сообщил, что платежки за отопления можно снизить за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое действительно позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей платежке на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.

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