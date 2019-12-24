В Кремле сказали, что для улучшения отношений между украинской и российской сторонами существуют предпосылки, однако Украина должна предпринять решительные шаги против националистических сил. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью российским СМИ.

“Предпосылки, непременно, есть. Произошел целый ряд позитивных изменений“, - заявила спикер.

В то же время Валентина Матвиенко заметила, что без решительных шагов властей Украины против националистических сил у них не получится прорыва в отношениях двух стран.

“Если они (Украина – ред.) осознают опасность только того, что произошло в 2014 году, результаты государственного переворота, мощнейшее влияние националистических сил на ситуацию в Украине, и не предпримут решительных шагов, ожидать дальнейшего улучшения ситуация в Украине не приходится. И думаю, что прорыва в российско-украинских отношениях не получится“, - подытожила Матвиенко.

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