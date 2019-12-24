Ведь этот фрукт - хорошее предложение для людей, которые заботятся о здоровом питании.

Что за фрукт?

Родиной помело считается Китай, откуда он постепенно распространился на всю Юго-Восточную Азию. Считается, что в Китае помело выращивается уже более тысячи лет. И именно китайцы первыми поняли, какой кладезь витаминов и минералов содержит в себе этот родственник цитрусовых. И когда в давние времена происходила экспансия Китая по всей Юго-Восточной Азии, то китайцы привозили с собой черенки и саженцы помело, так как именно этот плод считается символом процветания и достатка семьи.

Помело: полезные свойства

Помело оказывает самое благоприятное воздействие на жизнедеятельность и здоровье человека. Помело содержит такой полезный металл как калий, он является полезным для сердца; эфирные масла способствуют борьбе организма с вирусами.

Антиоксиданты, в том числе лимоноиды и витамин А, содержащиеся в помело, останавливают деление раковых клеток и таким образом препятствуют появлению и развитию опухолевых образований.

Помело оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему, ведь содержит ряд ферментов, способствующих расщеплению жиров и белков. Благодаря этому, а также низкой калорийности плода, этот цитрус широко используется в различных диетах для похудения.

Очень полезен помело для беременных женщин, фолиевая кислота необходима для нормального протекания беременности и развития плода.

Этот фрукт является ценным источником биофлавоноидов – антиоксидантов. Рекомендуется людям при атеросклерозе, с ослабленным иммунитетом и проблемами кожи. Его полезно употреблять для профилактики гриппа и других ОРВИ, так как кроме витамина С, он содержит фруктовые кислоты и эфирные масла, которые являются естественными фитонцидами

А также помело используется как антидепрессант.

Что приготовить с помело

Плоды помело употребляют как в сыром так и в обработанном виде. Фрукт является составной частью большого количества национальных тайских и китайских блюд, его добавляют в салаты, он отлично сочетается с морепродуктами и мясом птицы, его используют для приготовления мармелада, а из кожуры делают цукаты.

Помело используют в качестве начинки для пирогов.

Как выбрать помело

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