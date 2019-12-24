Об этом сообщили в прогнозе Укргидрометцентра.

В Киеве облачно, иногда дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5…+7 градусов.

На западе Украины облачно, иногда дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+6 градусов. В Карпатах ночью иногда снег, днем иногда мокрый снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно, иногда дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов; в Сумской области иногда небольшой дождь, температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, иногда дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8 градусов.

На востоке Украины облачно, иногда дождь, только в Луганской области днем без существенных осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, иногда дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, иногда дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

Напомним, в Киеве впервые за 139 лет дневная температура 18 декабря превысила 15 градусов тепла.

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