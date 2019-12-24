Лишь 25% украинцев в ходе социологического опроса поддерживают перенос празднования православного Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорят результату опроса Социологической группы Рейтинг.

Так, по результатам исследования 64% опрошенных высказались против данной инициативы. Еще 7% оказались безразличны к этому вопросу и 4% не затрудняются ответить.

Большинство сторонников переноса Рождества на Западе страны: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других регионах респонденты скорее против переноса: в центре 23% – за и 66% - против, на юге-15% и 74% соответственно, на Востоке – 14% - за и 74% - против.

Данную инициативу больше поддерживают более обеспеченные и среднего достатка люди, а также представители более старшего возраста.

Напомним, ПЦУ отказались переносить православное Рождество на 25 декабря.





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