Об этом Глава государства написал в Facebook.

"В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас стремиться, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришел мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принёс счастье и благополучие в каждую семью.

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