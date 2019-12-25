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|Теплая ночь в Киеве побила рекорд за всю историю наблюдений
|25.12.2019 09:04
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Об этом Укринформу сообщили во вторник, 24 декабря, в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температуре 23 декабря составила +8° С, что на 0,5° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2015 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по климатической норме такое значение соответствует температуре середины октября.
"Ночь на 24 декабря в Киеве оказалась самой теплой за 139 лет наблюдений. Столбик термометра ночью не опустился ниже +5,7° С, что на 0,9° С, теплее, чем это было в 2015 году", - добавили в обсерватории.
В то же время там отметили, что несмотря на очень теплую вторую половину декабря, он все же уступает по количеству температурных рекордов декабрю 2015 года, в котором их было 20.
Как сообщал Укринформ, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 23 декабря в Киеве после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году и составляло + 10,2° С.