Об этом сообщает портал "Турінформ Закарпаття".

"Тенденция последних лет, изменения климата, смещение сезонов, отсутствие снега негативно влияют на работу заведений размещения и питания в горной части Закарпатья. Только за декабрь предприятия индустрии туризма в горной части Закарпатья недополучили более 250 млн грн", - говорится в сообщении.

На сегодня, по подсчетам туристического информационного центра "Туринформ Закарпатье", в зоне расположения горнолыжных подъемников насчитывается только около 15 тысяч койкомест для туристов. При наличии снега — это может обеспечить продажи услуг на сумму более 250 млн грн (это примерно 250 тыс. человеконочей при 50% загрузке и среднем чеке 1 тыс. грн).

Касательно цен на зимний отдых в Закарпатье сезона 2019/2020 года, то средняя стоимость услуг одного подъема на горный склон составляет от 100 до 170 грн в зависимости от горнолыжной зоны и сезона (если брать скипасс, то цены ниже, в среднем один гость катается 7 раз в день). Прокат снаряжения за взрослый комплект - от 200 грн/день.

Проживание в сельской усадьбе стоит от 500 грн, в горном отеле - от 1000 грн. Питание на обед составляет от 100 грн, на ужин от 120 грн. "Как видим, турист, приехавший кататься на лыжах, за день минимально оставляет более 1 тыс. грн", - отметили в туристическом информцентре.

Сейчас на горнолыжных курортах Закарпатье нет снежного покрытия. Но, по словам синоптиков, уже на эти выходные прогнозируют похолодание, а затем на Новый год на горных склонах ожидают активное естественное и искусственное оснежение.

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