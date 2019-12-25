Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба Укроборонпрома.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

"Спасение этого контракта стало приоритетом новых команд Укроборонпрома и Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решения правительства, а также усилий Минэкономики и Министерства финансов. Для разблокирования контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным. Сегодня БТРы уже в части, ХКБМ получил за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в возобновлении производства и выполнении гособоронзаказа ", - прокомментировал передачу БТРов генеральный директор государственного концерна" Укрборонпром "Абромавичус.

Сообщается, что возобновление контракта позволило новому руководству ХКБМ вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставки со всеми соисполнителями контракта.

В Укроборонпроме напомнили, что это один из крупнейших контрактов предприятий концерна в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд грн.

"Вследствие недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей договор был сорван - за три года после его подписания Вооруженные силы не получили ни единой единицы техники, а "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" оказалось на грани упадка и банкротства. Срок поставки продукции бронетранспортеров прошел еще в июне текущего года. Возобновление действия контракта и производства стало одним из ключевых приоритетов новой команды концерна и руководства бронетанкового дивизиона, а также руководства Министерства обороны, с которым был начат интенсивный диалог", - говорится также в сообщении.

Отмечается, что первая встреча делегаций концерна и руководства МОУ состоялась в сентябре текущего года. Срок поставки контракта был продлен во исполнение поручения Президента Украины Владимира Зеленского после его визита на ХКБМ в ноябре этого года. Дополнительное соглашение относительно продления срока поставки контракта между ХКБМ и Министерством обороны Украины было подписано в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, принятым 4 декабря 2019 года.

Как сообщалось, срыв контракта стал резонансным событием в работе ГК "Укроборонпром", обусловив ряд журналистских расследований и уголовных производств. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е для нужд ВСУ Государственное бюро расследований ведет уголовное производство. По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен, и сейчас идет конкурс на нового руководителя.

Руководство Укроборонпрома направило в Генеральную прокуратуру результаты служебного расследования относительно срыва поставок военной техники в рамках государственного оборонного заказа.

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