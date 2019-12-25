Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

"Всего за месяц проведены четырнадцать пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все заседания посетили лишь 240 депутатов, или 56% от состава Рады. Еще 141 депутат посетил 10-13 заседаний, 40 депутатов - 9 и менее заседаний", - говорится в сообщении.

Среди фракций ВР самые высокие показатели посещаемости у «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса». В частности, в среднем на заседаниях парламента были зарегистрированы 82% депутатов «Слуги народа», по 75% - «Европейской солидарности» и «Голоса».

Несколько ниже показатели посещаемости у группы «За будущее» - 70%.

В «Оппозиционной платформы - За жизнь» показатели посещения на уровне 63%, ВО «Батьківщина» - 60%.

«Если в ноябре все пленарные заседания Верховной Рады посетили 299 депутатов, то в декабре - только 240. При этом в декабре состоялся ряд важных голосований. В частности, был принят Избирательный кодекс, были внесены законодательные изменения в части депутатской неприкосновенности, приняты законы о статусе участников боевых действий и относительно противодействия отмыванию средств», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее в КИУ отмечали, что в декабре 2019 года 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Верховной Рады, при этом восемь народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

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