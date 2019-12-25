Об этом пишет немецкое издание Zeit.

«Россия ищет судно для завершения строительства» в Балтийском море», - говорится в сообщении.

Построить надо еще 160 километров. Швейцарская компания Allseas, как сообщалось, прекратила работу на газопроводе из-за угрозы американских санкций. Корабельные радиолокаторы показывают, что корабль Solitaire, используемый Allseas, теперь на пути к о. Рюген. Россия хочет быстро найти решение, однако уже понятно, что завершение проекта затягивается.

Со ссылкой на российские СМИ немецкая газета отмечает, что лучшим вариантом является привлечь российский корабль «Академик Черский», который находится в дальневосточном порту Находка в Японском море. То есть, чтобы добраться до моря Балтийского, ему нужно около месяца.

Есть еще одно специальное судно - «Фортуна», которое в настоящее время находится у Рюгена, но, согласно российской информации, оно было бы полезным только в береговых районах, но не в глубинах Балтийского моря.

Большая часть газопровода, который должен транспортировать газ из России в обход Украины, завершена. Проложено около 2300 километров. Из-за санкций и замораживания строительства завершение теперь будет отложено на несколько месяцев. В Газпроме отмечают, что линия должна быть готова во второй половине 2020 года.

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