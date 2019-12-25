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|Министр экономики должен получать до $10 тысяч — Милованов
|25.12.2019 13:39
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Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы.
"Министр - от $ 5000 до $ 10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать руководитель Минэкономики.
По словам министра, его зарплата сейчас "неприемлемо маленькая".
"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривень, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он.