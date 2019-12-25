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|Французские военные впервые применили ударный дрон в Мали
|25.12.2019 14:33
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Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Франции, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Это было первое применение в ходе операции боевого дрона», - заявили во французском военном командовании.
Сообщается, что операция была проведена еще в минувшие выходные с применением беспилотного летательного аппарата Reaper (американского производства - ред.), а также многофункционального истребителя Mirage 2000, которые поддержали с воздуха коммандос.
В результате операции были уничтожены 40 джихадистов и захвачены боевые транспортные средства, вооружение, боеприпасы и мотоциклы.
Франция с 2014 года проводит операцию «Бархан» в африканском регионе Сахель, целью которой является борьба с террористическими группировками джихадистов и поддержка национальных вооруженных сил стран региона, включая Мали.
К операции привлечен французский военный контингент в составе 4500 человек.