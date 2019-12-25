На большей территории Украины 25 декабря ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман.

В Укравтодоре заявляют, что покрытие на трассах государственного значения в большинстве областей мокрое. “На большинстве перевалочных участках дорог небольшой снег. Проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, округленных участков и т.д“, - сказано в сообщении.

По сообщению УкрГМЦ 25 декабря днем иногда дожди, в западных областях кое-где с мокрым снегом. Ветер восточный, на западе северо-западный 5-10 м / с. Температура днем 3 + 8 ° С, в западных и восточных областях 0 + 5 ° С, в южной части страны + 6 + 11 ° С.

В Карпатах снег, туман, гололед, температура ночью 0-6 ° мороза.

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