Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

“23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря имитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, – ракетный эсминец США «Ross», который направлялся в порт Одесса. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, на фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, в частности и те, которые ввели против РФ санкции.

В пресс-службе также подчеркнули, что Россия действительно «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально затрудняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив.

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